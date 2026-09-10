10 сентября 2026 00:04 Apple сложила iPhone пополам. Что еще показали в Купертино на презентации Фото: Andrej Sokolow/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Компания Apple оправдала сообщения инсайдеров и представила первый складной iPhone Duo на традиционной презентации в Театре Стива Джобса в Купертино. Впервые за последние 15 лет новинки продемонстрировал новый генеральный директор компании Джон Тернус. Обо всех новейших гаджетах Apple и их особенностях — в материале 360.ru.

Первый складной iPhone Duo

Главной новинкой презентации стал первый складной смартфон Apple — iPhone Duo, над которым компания работала более 10 лет. Для устройства выбрали формат «книжки» со скругленными углами. В сложенном состоянии им можно пользоваться как обычным смартфоном, а в раскрытом — как компактным планшетом.

«Новый смартфон обладает крупнейшим экраном, но при этом все еще легко помещается в кармане», — объявил Тернус.

Внешний дисплей получил диагональ 5,4 дюйма (13,7 сантиметра), внутренний — 7,6 дюйма (19,3 сантиметра). В разложенном состоянии гаджет получил крупнейший экран в истории iPhone.

Фото: Andrej Sokolow/dpa / www.globallookpress.com

Шарнир позволяет фиксировать смартфон под разными углами. Также в зависимости от положения устройства iOS автоматически перестраивает интерфейс. На внутреннем экране можно одновременно открыть два приложения или, например, два окна одного сайта.

iPhone Duo также стал первым смартфоном Apple с поддержкой Apple Pencil. Стилус можно использовать как на внутреннем, так и на внешнем экране. Еще одной особенностью стало возвращение Touch ID. Сканер отпечатков пальцев встроили в боковую кнопку, а от привычной для современных iPhone системы Face ID в складной модели отказались. На задней панели разместили две камеры. Фронтальная камера внешнего дисплея находится в отверстии в углу экрана, а камеру внутреннего Apple спрятала под дисплеем. Аппарат поступит в продажу в двух цветах: светлом Star White и темно-синем Night Sky. Базовая версия iPhone Duo с 256 гигабайтами памяти обойдется в 1999 долларов.

iPhone 18 Pro и Pro Max

Помимо складного iPhone Duo, Apple представила две модели классического формата — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Обычного iPhone 18 на этот раз не оказалось: компания впервые ограничила осеннее обновление линейки флагманскими версиями. Изменился и набор цветов. Популярного оранжевого варианта, ставшего одной из самых заметных особенностей прошлогодних версий гаджета среди новинок не оказалось. iPhone 18 Pro и Pro Max выпустили в четырех цветах — черном, серебристом, светло-голубом и темно-вишневом цветах. Одно из крупнейших обновлений получила камера. Основной 48-мегапиксельный модуль впервые в истории iPhone оснастили переменной диафрагмой с шестью лепестками.

В темноте она автоматически раскрывается сильнее, пропуская больше света и позволяя быстрее делать ночные снимки. Новый сенсор также улучшит качество фотографий при недостаточном освещении.

Фото: Vernon Yuen/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Для профессиональной съемки появились дополнительные ручные настройки Pro Controls. Смартфоны также научились снимать таймлапсы в разрешении 4K, а в фотографических стилях появилась регулировка текстуры и зернистости изображения. Отдельной новинкой стала технология Apple Reference Image, предназначенная для подтверждения подлинности фотографий на фоне распространения изображений, созданных искусственным интеллектом. При съемке система криптографически подписывает изображение и создает своеобразный неизменяемый «цифровой негатив», с которым позднее можно сверить фотографию. Apple также добавила поддержку SynthID для определения изображений, созданных или отредактированных с помощью искусственного интеллекта. Большое внимание Apple уделила ИИ. Возможности Apple Intelligence теснее интегрировали в систему, а обновленная Siri получила более естественные голоса и расширенные возможности взаимодействия с приложениями. На старте новая версия помощника сможет работать примерно с 300 тысячами приложений. Автономность новых смартфонов также выросла. iPhone 18 Pro способен воспроизводить видео до 36 часов без подзарядки, а Pro Max — до 45 часов. Благодаря быстрой зарядке аккумулятор можно зарядить до 50% примерно за 15 минут. Базовый iPhone 18 Pro с 256 гигабайтами памяти будет стоить от 1199 долларов, а Pro Max — от 1299 долларов.

Новые Apple Watch и AirPods

Apple обновила линейку умных часов, представив Apple Watch Series 12 и защищенные Apple Watch Ultra 4. Новая система датчиков измеряет пульс владельца каждые пять секунд, а показатель Readiness оценивает готовность организма к нагрузкам с учетом сна и активности.

Фото: Katharina Kusche/dpa / www.globallookpress.com

Apple Watch Series 12 получили функции на основе искусственного интеллекта. Live Rewind позволяет вернуться к последним 15 секундам услышанного звука и получить его расшифровку, а Siri Recap — составлять краткие сводки на основе услышанного в течение дня.

Базовая модель будет стоить от 399 долларов. Apple Watch Ultra 4 рассчитаны прежде всего на спорт и длительные нагрузки и способны проработать до 50 часов. Стоимость модели начинается от 799 долларов. Еще одной новинкой стали AirPods 5 с улучшенным активным шумоподавлением, поддержкой Siri AI и функцией Live Translation для перевода разговоров в реальном времени. Базовая версия обойдется в 129 долларов, а модель с беспроводной зарядкой и увеличенной автономностью — в 149 долларов.

Apple надо поднажать

Компания Apple традиционно осторожно подходит к внедрению новых технологий и зачастую использует их только после того, как решения успели проверить другие производители. Об этом в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой заявил ИТ-специалист, видеоблогер и преподаватель программирования Кирилл Ситнов. Он отметил, что только так можно объяснить столь поздний выход первого складного iPhone по сравнению с такими же гаджетами основных конкурентов Apple.

Когда эту технологию уже обкатали Samsung, Huawei или Honor, Apple наконец решила выкатить ее на собственных устройствах. То есть когда технология уже прижилась и все детские болячки закрыты Кирилл Ситнов ИТ-специалист, видеоблогер и преподаватель программирования

Эксперт добавил, что такой подход характерен для Apple и в других областях. Компания редко меняет свои устройства и внедряет новые технологии в гаджеты, уже проверенные большим количеством пользователей. Ситнов отметил, что самой интересной особенностью iPhone Duo стала адаптация операционной системы к положению устройства. «Когда мы держим смартфон в сложенном состоянии, у него обычная мобильная версия iOS, а если раскладываешь, то это уже, в принципе, будет превращаться в полноценный iPad», — отметил он.

При этом представленные Apple технологии Ситнов не считает революционными. По его словам, компания остается достаточно консервативной как в дизайне устройств, так и при внедрении новых возможностей.

Фото: Vernon Yuen/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com