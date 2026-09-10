Apple сложила iPhone пополам. Что еще показали в Купертино на презентации
Компания Apple оправдала сообщения инсайдеров и представила первый складной iPhone Duo на традиционной презентации в Театре Стива Джобса в Купертино. Впервые за последние 15 лет новинки продемонстрировал новый генеральный директор компании Джон Тернус. Обо всех новейших гаджетах Apple и их особенностях — в материале 360.ru.
Первый складной iPhone Duo
Главной новинкой презентации стал первый складной смартфон Apple — iPhone Duo, над которым компания работала более 10 лет. Для устройства выбрали формат «книжки» со скругленными углами. В сложенном состоянии им можно пользоваться как обычным смартфоном, а в раскрытом — как компактным планшетом.
«Новый смартфон обладает крупнейшим экраном, но при этом все еще легко помещается в кармане», — объявил Тернус.
Внешний дисплей получил диагональ 5,4 дюйма (13,7 сантиметра), внутренний — 7,6 дюйма (19,3 сантиметра). В разложенном состоянии гаджет получил крупнейший экран в истории iPhone.
Шарнир позволяет фиксировать смартфон под разными углами. Также в зависимости от положения устройства iOS автоматически перестраивает интерфейс. На внутреннем экране можно одновременно открыть два приложения или, например, два окна одного сайта.
iPhone Duo также стал первым смартфоном Apple с поддержкой Apple Pencil. Стилус можно использовать как на внутреннем, так и на внешнем экране.
Еще одной особенностью стало возвращение Touch ID. Сканер отпечатков пальцев встроили в боковую кнопку, а от привычной для современных iPhone системы Face ID в складной модели отказались.
На задней панели разместили две камеры. Фронтальная камера внешнего дисплея находится в отверстии в углу экрана, а камеру внутреннего Apple спрятала под дисплеем.
Аппарат поступит в продажу в двух цветах: светлом Star White и темно-синем Night Sky. Базовая версия iPhone Duo с 256 гигабайтами памяти обойдется в 1999 долларов.
iPhone 18 Pro и Pro Max
Помимо складного iPhone Duo, Apple представила две модели классического формата — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Обычного iPhone 18 на этот раз не оказалось: компания впервые ограничила осеннее обновление линейки флагманскими версиями.
Изменился и набор цветов. Популярного оранжевого варианта, ставшего одной из самых заметных особенностей прошлогодних версий гаджета среди новинок не оказалось. iPhone 18 Pro и Pro Max выпустили в четырех цветах — черном, серебристом, светло-голубом и темно-вишневом цветах.
Одно из крупнейших обновлений получила камера. Основной 48-мегапиксельный модуль впервые в истории iPhone оснастили переменной диафрагмой с шестью лепестками.
В темноте она автоматически раскрывается сильнее, пропуская больше света и позволяя быстрее делать ночные снимки. Новый сенсор также улучшит качество фотографий при недостаточном освещении.
Для профессиональной съемки появились дополнительные ручные настройки Pro Controls. Смартфоны также научились снимать таймлапсы в разрешении 4K, а в фотографических стилях появилась регулировка текстуры и зернистости изображения.
Отдельной новинкой стала технология Apple Reference Image, предназначенная для подтверждения подлинности фотографий на фоне распространения изображений, созданных искусственным интеллектом. При съемке система криптографически подписывает изображение и создает своеобразный неизменяемый «цифровой негатив», с которым позднее можно сверить фотографию.
Apple также добавила поддержку SynthID для определения изображений, созданных или отредактированных с помощью искусственного интеллекта.
Большое внимание Apple уделила ИИ. Возможности Apple Intelligence теснее интегрировали в систему, а обновленная Siri получила более естественные голоса и расширенные возможности взаимодействия с приложениями. На старте новая версия помощника сможет работать примерно с 300 тысячами приложений.
Автономность новых смартфонов также выросла. iPhone 18 Pro способен воспроизводить видео до 36 часов без подзарядки, а Pro Max — до 45 часов. Благодаря быстрой зарядке аккумулятор можно зарядить до 50% примерно за 15 минут. Базовый iPhone 18 Pro с 256 гигабайтами памяти будет стоить от 1199 долларов, а Pro Max — от 1299 долларов.
Новые Apple Watch и AirPods
Apple обновила линейку умных часов, представив Apple Watch Series 12 и защищенные Apple Watch Ultra 4. Новая система датчиков измеряет пульс владельца каждые пять секунд, а показатель Readiness оценивает готовность организма к нагрузкам с учетом сна и активности.
Apple Watch Series 12 получили функции на основе искусственного интеллекта. Live Rewind позволяет вернуться к последним 15 секундам услышанного звука и получить его расшифровку, а Siri Recap — составлять краткие сводки на основе услышанного в течение дня.
Базовая модель будет стоить от 399 долларов. Apple Watch Ultra 4 рассчитаны прежде всего на спорт и длительные нагрузки и способны проработать до 50 часов. Стоимость модели начинается от 799 долларов.
Еще одной новинкой стали AirPods 5 с улучшенным активным шумоподавлением, поддержкой Siri AI и функцией Live Translation для перевода разговоров в реальном времени. Базовая версия обойдется в 129 долларов, а модель с беспроводной зарядкой и увеличенной автономностью — в 149 долларов.
Apple надо поднажать
Компания Apple традиционно осторожно подходит к внедрению новых технологий и зачастую использует их только после того, как решения успели проверить другие производители. Об этом в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой заявил ИТ-специалист, видеоблогер и преподаватель программирования Кирилл Ситнов.
Он отметил, что только так можно объяснить столь поздний выход первого складного iPhone по сравнению с такими же гаджетами основных конкурентов Apple.
Когда эту технологию уже обкатали Samsung, Huawei или Honor, Apple наконец решила выкатить ее на собственных устройствах. То есть когда технология уже прижилась и все детские болячки закрыты
Кирилл Ситнов
ИТ-специалист, видеоблогер и преподаватель программирования
Эксперт добавил, что такой подход характерен для Apple и в других областях. Компания редко меняет свои устройства и внедряет новые технологии в гаджеты, уже проверенные большим количеством пользователей.
Ситнов отметил, что самой интересной особенностью iPhone Duo стала адаптация операционной системы к положению устройства.
«Когда мы держим смартфон в сложенном состоянии, у него обычная мобильная версия iOS, а если раскладываешь, то это уже, в принципе, будет превращаться в полноценный iPad», — отметил он.
При этом представленные Apple технологии Ситнов не считает революционными. По его словам, компания остается достаточно консервативной как в дизайне устройств, так и при внедрении новых возможностей.
Высоко эксперт оценил новый процессор A20 Pro. Он отметил, что чипы Apple традиционно демонстрируют высокую производительность и по некоторым параметрам превосходят решения конкурентов.
«Мощность их чипов, конечно же, до сих пор поражает. Ведущие чипы на Android-смартфонах пока еще отстают по графике», — заявил Ситнов.
Однако реальную разницу в производительности большинство владельцев новых iPhone, по его мнению, может и не заметить.
«Если этот чип будет использоваться для какой-нибудь своей собственной внутренней нейросети, тогда что-то вполне может быть интересное», — добавил специалист.
Более сложным направлением для Apple Ситнов назвал ИИ. По его мнению, здесь компания пока отстает от конкурентов. Особенно сильные позиции занимают Samsung и технологии Google для Android, а на китайском рынке серьезную конкуренцию Apple составляют Xiaomi и Huawei.
«Apple здесь надо будет очень сильно поднажать», — подчеркнул эксперт.
Отдельно Ситнов обратил внимание на решение компании не представлять обычный iPhone 18 вместе с более дорогими моделями. По его мнению, разделение флагманских и более доступных устройств между разными презентациями позволяет Apple сначала сосредоточить спрос на самых дорогих смартфонах.
«Самые дорогие устройства презентуются в первую очередь, чтобы собрать сливки с пользователей, а уже потом, скажем так, добивать оставшуюся прибыль чуть более дешевыми устройствами», — объяснил Ситнов.
Более доступные модели iPhone Apple представит отдельно. Компания впервые разделила традиционное обновление основной линейки смартфонов на два этапа.