Apple презентовала новые модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max в четырех цветах

В Калифорнии состоялась презентация новых моделей iPhone. Разработчики оснастили 18 Pro и 18 Pro Max процессором A20 Pro, камерой нового поколения и емким аккумулятором. Об этом сообщила пресс-служба корпорации Apple.

Презентация прошла в Театре Стива Джобса в Купертино. Впервые новинки компании представил ее новый гендиректор Джон Тернус.

Обе модели имеют продвинутую 48-мегапиксельную основную камеру Fusion с переменной диафрагмой и настраиваемым интерфейсом Pro Controls, процессор A20 Pro с увеличенной на 50% пропускной способностью памяти и усовершенствованные батареи.

«В iPhone 18 Pro мы добились прогресса в тех областях, которые наиболее важны для наших пользователей: камера, производительность, батарея и интеллектуальные функции», — сказал старший вице-президент Apple по глобальному маркетингу Грег Джосвиак.

Предзаказ в США запустят 12 сентября, продажи — 18 сентября. Покупатели смогут выбрать смартфон в одном из четырех цветов: черном, серебристом, голубом и бордовом.

Ранее аналитик конгломерата Morgan Stanley Эрик Вудринг предупредил о повышенных ценах на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Это связано с подорожанием комплектующих.