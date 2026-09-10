Названы профессии, представители которых потеряют в зарплате из-за ИИ

Топ-менеджер СДС Горелкина: в зоне риска из-за ИИ профессии с рутинными задачами

Из-за развития технологии искусственного интеллекта копирайтеры, операторы техподдержки, дизайнеры и другие специалисты могут потерять в доходе. Об этом зампред совета директоров АО ХК «СДС», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина сообщила агентству «Прайм» .

По ее мнению, первыми пострадают представители профессий, предполагающих стандартизированные повторяемые операции. Горелкина предположила, что конкурируя с нейросетями, им придется выполнять больший объем задач либо мириться с меньшей зарплатой.

«В зоне риска — junior-копирайтеры, контент-менеджеры, операторы первой линии поддержки, ассистенты в маркетинге, специалисты по карточкам товаров, начинающие дизайнеры, переводчики несложных материалов», — сказала она.

Ранее нобелевский лауреат Джеффри Хинтон оценил риск вымирания человечества из-за ИИ в ближайшие 30 лет.