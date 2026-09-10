Названы профессии, представители которых потеряют в зарплате из-за ИИ
Топ-менеджер СДС Горелкина: в зоне риска из-за ИИ профессии с рутинными задачами
Из-за развития технологии искусственного интеллекта копирайтеры, операторы техподдержки, дизайнеры и другие специалисты могут потерять в доходе. Об этом зампред совета директоров АО ХК «СДС», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина сообщила агентству «Прайм».
По ее мнению, первыми пострадают представители профессий, предполагающих стандартизированные повторяемые операции. Горелкина предположила, что конкурируя с нейросетями, им придется выполнять больший объем задач либо мириться с меньшей зарплатой.
«В зоне риска — junior-копирайтеры, контент-менеджеры, операторы первой линии поддержки, ассистенты в маркетинге, специалисты по карточкам товаров, начинающие дизайнеры, переводчики несложных материалов», — сказала она.
Ранее нобелевский лауреат Джеффри Хинтон оценил риск вымирания человечества из-за ИИ в ближайшие 30 лет.