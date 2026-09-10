«Технологию уже обкатали». ИТ-специалист Ситнов оценил первый складной iPhone

Компания Apple представила первый складной iPhone значительно позже основных конкурентов, которые успели опробовать эту технологию и избавиться от ее недостатков. Об этом в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой заявил ИТ-специалист, видеоблогер и преподаватель программирования Кирилл Ситнов.

Он напомнил, что складные смартфоны уже выпускают Samsung, Huawei и Honor. По мнению Ситнова, Apple традиционно осторожно относится к серьезным изменениям в своих устройствах и предпочитает использовать технологии после их проверки другими производителями.

«Когда эту технологию уже обкатали Samsung, Huawei или Honor, Apple наконец решила выкатить ее на собственных устройствах. То есть когда технология уже прижилась и все детские болячки закрыты», — объяснил специалист.

Ситнов отметил, что подобный подход характерен для Apple и в других областях. Компания редко спешит первой внедрять новые решения и зачастую ждет, пока ими начнет пользоваться большое количество людей.

О том, какие еще новинки компания Apple показала на традиционной осенней презентации и чем удивила своих поклонников — в материале 360.ru.