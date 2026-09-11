Новое российское масло защитит газопоршневые энергоустановки

Линейка продукции «Газпромнефть — смазочные материалы» пополнилась моторным маслом G-Profi SGE 40 MA, которое создали специально для газопоршневых двигателей. Новинку разработали для стационарных энергоустановок, обеспечивающих выработку электричества и тепла на промышленных и аграрных предприятиях, в нефтегазовой отрасли, а также в коммунальной инфраструктуре.

Основное преимущество G-Profi SGE 40 MA заключается в сочетании высокой стойкости к окислению и эффективной работы с топливом с повышенным содержанием серы, характерным для природного и попутного газа. Масло стабильно сохраняет свои свойства в условиях экстремальных температур и нагрузок. Оно надежно защищает компоненты двигателя от износа и коррозии, а также препятствует образованию отложений. Все это повышает общую надежность оборудования и минимизирует риски внеплановых остановок.

При создании инновационного продукта «Газпромнефть-СМ» задействует собственные синтетические базовые масла и пакет высокотехнологичных присадок. Выпуск нового материала позволяет расширить ассортимент отечественной продукции для энергетического сектора и формирует эффективную российскую альтернативу зарубежным аналогам.

Газопоршневые установки обеспечивают генерацию электроэнергии непосредственно на объектах ее потребления. В нефтегазовой отрасли они способны работать на попутном газе, который образуется при добыче нефти. Подобное оборудование работает в режиме постоянных термических и механических нагрузок, что требует от смазочных материалов стабильности свойств и надежной защиты двигателя на протяжении всего периода эксплуатации.

По словам начальника департамента развития продаж в РФ «Газпромнефть-СМ» Андрея Спирина, российская промышленность постепенно увеличивает роль локальной генерации: предприятиям важно иметь надежный источник энергии непосредственно на своих площадках.

«Газопоршневые установки позволяют использовать в энергетике попутный газ, повышая эффективность его вовлечения в хозяйственный оборот. Для обеспечения стабильного энергоснабжения необходима собственная технологическая база — от оборудования до специализированных смазочных материалов. Речь идет не просто о замене импортной продукции, а о создании российских решений, адаптированных к условиям эксплуатации и требованиям конкретных отраслей», — заключил Спирин.