Россиянам посоветовали смартфоны для подключения к 5G

Аналитик Муртазин: китайские смартфоны готовы к работе с 5G в России

Большинство китайских смартфонов уже поддерживают частотные диапазоны, необходимые для подключения к запущенным в России сетям 5G. Об этом в комментарии 360.ru заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он подчеркнул, что для подключения к высокоскоростному интернету не потребуется ни менять сим-карту, ни делать что-то с аппаратом.

«Единственное — заглянуть в меню, посмотреть в Android раздел „Мобильные сети“: там в приоритете сети должна стоять строчка, где на первом месте 5G. Тогда, в общем-то, все заработает», — заявил Муртазин.

Аналитик отметил, что владельцам смартфонов Samsung придется дождаться обновления программного обеспечения. По мнению Муртазина на это уйдет до двух месяцев.

В самой неудачной позиции оказались пользователи iPhone. По словам Муртазина, гаджеты Apple не смогут подключиться к российским сетям 5G.

Минцифры в пятницу, 11 сентября, объявило, что высокоскоростной мобильный интернет заработал в 16 городах России и до конца года сеть охватит еще 50 населенных пунктов.

О том, что даст россиянам новый сервис и почему iPhone в нем не заработает, — в материале 360.ru.