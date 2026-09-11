Код — уже не главное. Преподаватели вузов предсказали будущее программистов

Большинство преподавателей ИТ-дисциплин российских вузов ожидают, что в ближайшие пять лет работа разработчиков заметно изменится из-за распространения искусственного интеллекта. По данным опроса VK Education , 81% респондентов считают, что специалистам придется в большей степени управлять ИИ-агентами, а не самостоятельно писать код.

Наиболее перспективным новым направлением участники исследования назвали интеграцию искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Такой вариант выбрали 62% преподавателей. Далее идут контроль качества ИИ-решений — 47% и вопросы этики и безопасности технологий — 45%.

В список востребованных специализаций также вошли архитекторы мультиагентных систем, которых отметили 38% опрошенных, а также промпт-инженеры и специалисты по обучению и дообучению моделей — по 32%.

При этом базовые навыки программирования, по мнению преподавателей, полностью не исчезнут. 24% участников назвали знание языков программирования необходимой компетенцией для начинающих специалистов. Более значимыми навыками они считают способность проверять и интерпретировать результаты работы ИИ — 50% и умение ставить задачи перед такими системами — 46%.

Еще 30% респондентов указали на важность системного и архитектурного мышления, а 24% — на понимание принципов работы моделей машинного обучения и их ограничений.

Отдельное место в подготовке будущих специалистов, по мнению 76% преподавателей, должны занять основы информационной безопасности и ответственного использования ИИ. Эти знания, как считают участники опроса, следует включить в программы всех ИТ-направлений.

Наибольший спрос на ИТ-компетенции преподаватели прогнозируют в логистике и транспорте — этот сектор выбрали 53% респондентов. Промышленность и производство набрали 51%, финансовая и банковская сферы — 43%. В образовании и здравоохранении потенциал видят соответственно 40% и 38% участников.

Ранее стали известны профессии, представители которых потеряют в зарплате из-за ИИ.