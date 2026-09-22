Не изнашивается и не тратит энергию: когда на самом деле нужно выключать ПК?

How-To Geek: компьютер можно не выключать после работы

Современный компьютер необязательно отключать после работы. Об этом сообщило издание How-To Geek .

Информация о том, что в режиме ожидания устройство изнашивается и тратит электричество, — это миф, подчеркнули в материале. В режиме сна компьютер практически не расходует ресурсы, поэтому может оставаться включенным несколько дней или даже недель.

Подходящим моментом для выключения авторы назвали длительное неиспользование техники или ее транспортировку. Также они развеяли обратное убеждение: частое включение и выключение якобы изнашивает детали.

Специалисты подчеркнули, что нагрузка на компоненты существует, но для современного ПК она незначительна. Даже механические жесткие диски рассчитаны на десятки тысяч циклов запуска и остановки.

Ранее киберэксперт Игорь Бедеров рассказал, что компьютер может перегреваться из-за пыли.