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    Инженеры МАИ создали двигатель для аэротакси увеличенной мощности

    Фото: РИА «Новости»

    В России создали компактный энергоузел с увеличенной мощностью для малой авиации. Разработка инженеров Московского авиационного института предназначена для вертолетов, легких самолетов и аэротакси. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Ученые переосмыслили экспериментальный турбореактивный двигатель малой мощности МД-150. Получился компактный энергоузел с ресурсом работы до трех тысяч часов и мощностью до 300 киловатт.

    «Сэкономленную полезную нагрузку можно использовать для установки дополнительной аппаратуры или увеличения запаса топлива, что позволит летательным аппаратам дольше находиться в воздухе и преодолевать большие расстояния», — сообщил руководитель проекта Дмитрий Холобцев.

    Испытания намечены на конец 2027 года. Двигатель подойдет для небольших вертолетов, легких самолетов и аэротакси.

    Ранее прототип аэротакси протестировали на Сахалине. Он создан на основе квадрокоптера со спутниковой навигацией.

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