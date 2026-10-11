Инженеры МАИ создали двигатель для аэротакси увеличенной мощности

В России создали компактный энергоузел с увеличенной мощностью для малой авиации. Разработка инженеров Московского авиационного института предназначена для вертолетов, легких самолетов и аэротакси. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Ученые переосмыслили экспериментальный турбореактивный двигатель малой мощности МД-150. Получился компактный энергоузел с ресурсом работы до трех тысяч часов и мощностью до 300 киловатт.

«Сэкономленную полезную нагрузку можно использовать для установки дополнительной аппаратуры или увеличения запаса топлива, что позволит летательным аппаратам дольше находиться в воздухе и преодолевать большие расстояния», — сообщил руководитель проекта Дмитрий Холобцев.

Испытания намечены на конец 2027 года. Двигатель подойдет для небольших вертолетов, легких самолетов и аэротакси.

Ранее прототип аэротакси протестировали на Сахалине. Он создан на основе квадрокоптера со спутниковой навигацией.