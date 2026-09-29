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    Аналитик Зыков назвал признаки созданного мошенниками видео

    Главред Runet Зыков: дипфейк могут выдать детали на заднем плане

    Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков рассказал, на какие детали стоит смотреть при проверке видео на подлинность, сообщает RT.

    Зыков пояснил, что качество подделки зависит от используемой модели искусственного интеллекта и ее версии. Иногда дипфейк выдают люди на заднем плане: они могут неестественно держать сумки, пакеты и другие предметы.

    Эксперт посоветовал присматриваться к стенам, зданиям, машинам и животным в кадре. У человека на переднем плане стоит проверить частоту моргания и форму зубов: она может меняться по ходу видео. Даже деталь, появившаяся на долю секунды, способна выдать подделку.

    По словам Зыкова, сервисы для проверки фото и видео на вмешательство ИИ пока не всегда дают стабильный результат. Он допустил, что по мере развития технологий распознавать дипфейки станет еще сложнее.

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