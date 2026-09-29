Аналитик Зыков назвал признаки созданного мошенниками видео

Зыков пояснил, что качество подделки зависит от используемой модели искусственного интеллекта и ее версии. Иногда дипфейк выдают люди на заднем плане: они могут неестественно держать сумки, пакеты и другие предметы.

Эксперт посоветовал присматриваться к стенам, зданиям, машинам и животным в кадре. У человека на переднем плане стоит проверить частоту моргания и форму зубов: она может меняться по ходу видео. Даже деталь, появившаяся на долю секунды, способна выдать подделку.

По словам Зыкова, сервисы для проверки фото и видео на вмешательство ИИ пока не всегда дают стабильный результат. Он допустил, что по мере развития технологий распознавать дипфейки станет еще сложнее.