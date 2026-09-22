Крановщикам на российских стройках нашли альтернативу

Роботы способны заменить дефицитных сотрудников башенных кранов на российских стройках. С таким заявлением в комментарии ТАСС выступил заместитель министра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко.

Он подчеркнул, что такие прецеденты в отрасли есть из-за серьезной нехватки персонала.

«Если у нас получится <…> заменить крановщика, который получает огромную заработную плату и который должен круглосуточно работать на кране, то мы сэкономим огромное количество денег», — заявил Музыченко.

Заместитель министра добавил, что внедрение робототехники в строительство существенно повысит производительность труда и сократит затраты девелоперов. Музыченко подчеркнул, что пока это только планы и глобального внедрения роботов в строительную отрасль ждать не стоит.

В конце июля губернатор Московской области Андрей Воробьев в докладе президенту России Владимиру Путину рассказал о приходе в регион семи компаний по выпуску автономных машин для логистических складов и промышленных предприятий. Губернатор подчеркнул, что роботизация стала одним из приоритетных направлений Московской области.