Для роботов-доставщиков в России ввели тестовый правовой режим

Для роботов-доставщиков утвердили экспериментальный правовой режим. Он будет действовать три года. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Экспериментальный режим будет действовать в Москве, Петербурге, Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, на Кубани, в Красноярском, Пермском, Приморском краях и в других регионах. Также его введут на федеральной территории «Сириус».

Судя по документу, в субъектах установят тестовый правовой режим в сфере цифровых и технологических инноваций по предоставлению транспортных и логистических услуг с использованием роверов. В постановлении также отметили, что к концу третьего года действия ЭПР парк роверов может достигнуть 12 тысяч штук, а их общий пробег — 10,8 миллиона километров.

Ранее в США прошел первый бой между человеком и роботом. Андроид одержал победу, отправив противника в нокдаун.