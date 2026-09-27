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    Маск заявил о наступлении эпохи изобилия благодаря роботам и ИИ

    Johannes Neudecker/dpa
    Фото: Johannes Neudecker/dpa/www.globallookpress.com

    В будущем роботов может оказаться больше, чем людей. И в целом развитие робототехники и искусственного интеллекта приведет к эпохе всеобщего высокого дохода. Об этом американский предприниматель Илон Маск заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN.

    По его словам, в будущем практически исчезнет дефицит товаров и услуг. При этом материальные возможности людей в разы возрастут. Благодаря тому, что роботы будут производить количество товаров и услуг, способных удовлетворить любые потребности человека.

    Маск добавил, что в итоге человечество столкнется с избытком ресурсов. Людям уже не придется работать, чтобы обеспечить свои базовые потребности.

    Ранее директор Центра компетенций ИИ АНО «Цифровые платформы» Алексей Маркелов прокомментировал заявления руководителей ведущих ИИ-лабораторий, включая главу Anthropic Дарио Амодеи и Сэма Альтмана из OpenAI. По его словам, ИИ никто не замедлит, но введут стандартизацию и сертификацию.

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