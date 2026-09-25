В московских парках определили самый быстрый мобильный интернет

«МегаФон» обеспечил самый быстрый мобильный интернет в популярных парках столицы согласно независимому исследованию информационно-аналитического агентства TelecomDaily. Эксперты подтвердили, что оператор стал лучшим по основным показателям, зафиксировав максимальную среднюю скорость как при скачивании, так и при загрузке контента.

Интернет протестировали в шести популярных местах отдыха столицы: на ВДНХ, в парке Победы, парках «Зарядье», «Яуза», парке «Северное Тушино», а также в районе курорта «Солнце Москвы». Средняя скорость скачивания данных в сети «МегаФона» составила 126,8 мегабита в секунду, что почти на 47% выше результата ближайшего конкурента. Оператор стал лидером и по скорости передачи данных: показатель достиг 39,3 мегабита в секунду — на 40% больше конкурента.

По словам директора по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Тимура Фахрутдинова, парки в Москве отличаются высокой и неравномерной нагрузкой на сеть: число пользователей меняется в зависимости от времени суток, дня недели и при проведении массовых мероприятий.

«Чтобы обеспечивать стабильную работу мобильного интернета, мы регулярно модернизируем телеком-инфраструктуру, наращиваем емкость сети, перераспределяем частотный ресурс и оптимизируем параметры базовых станций», — заключил Фахрутдинов.

По данным оператора, за восемь месяцев 2026 года во всех исследованных парках пользователи скачали чуть более 900 терабайт данных, при этом голосовой трафик вырос в 2,36 раза.

Замеры проводили с помощью профессионального измерительного комплекса в последнюю неделю августа. Маршруты тестирования проложили таким образом, чтобы равномерно охватить территорию каждой локации и оценить работу мобильной сети в разных условиях.