Роналду поплатится дисквалификацией после ссоры с тренером Жезушем
The Mirror: Футбольная ассоциация Португалии отстранила Роналду от игр сборной
Конфликт между нападающим сборной Португалии и главным тренером команды Жорже Жезушем после матчей Лиги наций ударил по самому титулованному спортсмену. Как сообщила газета The Mirror, самовольный уход футболиста в середине тренировочного сбора рассмотрит Дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации Португалии.
По данным издания, самоволка грозит игроку отстранением на срок от одного месяца до полугода и штрафом в сумме от 500 до 1000 евро.
Ссора между футболистом и тренером возникла во время матчей Лиги Наций. Во время игры с со сборной Норвегии Жезуш в ходе игры попросил Роналду размяться, чтобы выйти на поле, но так и оставил его на скамейке запасных.
После финального свистка Роналду сразу ушел в раздевалку и не присоединился к традиционному подходу команды к болельщикам на трибунах. После тренер и спортсмен при участии президента Футбольной ассоциации Португалии Педру Проэнса обсудили конфликт.
Жезуш пообещал, что объяснит публике свое решение. Но в ходе пресс-конференции он внезапно заявил, что он главный тренер и решение всегда остается за ним. После этого Роналду на частном самолете улетел в Мадрид.
Футболист первым пошел на мировую и опубликовал пространное заявление с извинениями. Но само нарушение самовольным уходом из сборной автоматически повлекло рассмотрение Дисциплинарным комитетом.
Если срок дисквалификации Роналду превысит месяц, он не сможет принять участие в предстоящих матчах Лиги наций против Дании и Уэльса. Окончательное решение о судьбе футболиста пока еще не вынесли.
Во вторник, 6 октября, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не намерен прощаться со сборной страны в ближайшее время. Он подчеркнул, что сейчас у него другие приоритеты, которые связаны прежде всего с национальной командой.