Роналду поплатится дисквалификацией после ссоры с тренером Жезушем

Конфликт между нападающим сборной Португалии и главным тренером команды Жорже Жезушем после матчей Лиги наций ударил по самому титулованному спортсмену. Как сообщила газета The Mirror , самовольный уход футболиста в середине тренировочного сбора рассмотрит Дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации Португалии.

По данным издания, самоволка грозит игроку отстранением на срок от одного месяца до полугода и штрафом в сумме от 500 до 1000 евро.

Ссора между футболистом и тренером возникла во время матчей Лиги Наций. Во время игры с со сборной Норвегии Жезуш в ходе игры попросил Роналду размяться, чтобы выйти на поле, но так и оставил его на скамейке запасных.

После финального свистка Роналду сразу ушел в раздевалку и не присоединился к традиционному подходу команды к болельщикам на трибунах. После тренер и спортсмен при участии президента Футбольной ассоциации Португалии Педру Проэнса обсудили конфликт.

Жезуш пообещал, что объяснит публике свое решение. Но в ходе пресс-конференции он внезапно заявил, что он главный тренер и решение всегда остается за ним. После этого Роналду на частном самолете улетел в Мадрид.

Футболист первым пошел на мировую и опубликовал пространное заявление с извинениями. Но само нарушение самовольным уходом из сборной автоматически повлекло рассмотрение Дисциплинарным комитетом.

Если срок дисквалификации Роналду превысит месяц, он не сможет принять участие в предстоящих матчах Лиги наций против Дании и Уэльса. Окончательное решение о судьбе футболиста пока еще не вынесли.

Во вторник, 6 октября, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не намерен прощаться со сборной страны в ближайшее время. Он подчеркнул, что сейчас у него другие приоритеты, которые связаны прежде всего с национальной командой.