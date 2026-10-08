Роналду грозят отстранение и штраф за уход из сборной Португалии

A Bola: Роналду могут на полгода отстранить от матчей за уход с базы сборной

К нападающему Криштиану Роналду могут применить спортивные санкции после того, как он без разрешения покинул расположение сборной Португалии. Об этом сообщила газета A Bola .

В случае Роналду санкции могут включать отстранение от матчей сборной на срок от одного до шести месяцев. Кроме того, футболисту грозит штраф от 500 до 1000 евро.

Ранее форвард опроверг слухи о скором уходе из сборной Португалии. Футболист заявил, что попрощается с болельщиками, когда придет время, а пока считает нужным сосредоточиться на спортивных задачах.