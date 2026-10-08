Мать Роналду пожаловалась на отношение к футболисту в Португалии

Португалия не оценила по достоинству вклад футболиста Криштиану Роналду в развитие страны и национальной сборной. Об этом заявила мать нападающего Долорес Авейру в интервью TV7 Dias .

«Это был шок, мой сын мог выйти через главную дверь, а вместо этого вышел через заднюю, но ничего страшного, Бог обо всем позаботится. <…> Он много сделал для Португалии. Он всегда был героем Португалии, но его не ценят так, как следовало бы», — сказала Авейру.

Ранее Роналду покинул расположение сборной в середине тренировочного сбора. Футболист сыграл в стартовом матче нового сезона Лиги наций против Уэльса, завершившемся со счетом 1:0, а на встречу с Норвегией остался в запасе. По словам форварда, тренер попросил его подготовиться к выходу на поле примерно на 30 минут, но так и не выпустил. Жезуш должен был прокомментировать ситуацию на пресс-конференции после матча, однако не сделал и этого.

Позднее сам Роналду заявил, что не собирался завершать карьеру в сборной и готов выступать за команду после наказания со стороны федерации.