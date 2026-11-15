Савиков оценил поражение СКА от минского «Динамо»
Защитник СКА Егор Савиков раскритиковал игру команды после поражения от минского «Динамо». Он призвал каждого хоккеиста прибавить и разобраться в себе, сообщает Metaratings.ru.
СКА проиграл минскому «Динамо» 13 ноября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Белорусская команда победила со счетом 4:1.
«Непростая игра получилась. У нас было много моментов, но мы их не реализовали. <…> Отвратительно сыграли!» — обозначил Савиков.
Команда Андрея Разина набрала 26 очков и занимает девятое место в Западной конференции.
Читайте также