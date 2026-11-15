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    Савиков оценил поражение СКА от минского «Динамо»

    Защитник СКА Егор Савиков раскритиковал игру команды после поражения от минского «Динамо». Он призвал каждого хоккеиста прибавить и разобраться в себе, сообщает Metaratings.ru.

    СКА проиграл минскому «Динамо» 13 ноября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Белорусская команда победила со счетом 4:1.

    «Непростая игра получилась. У нас было много моментов, но мы их не реализовали. <…> Отвратительно сыграли!» — обозначил Савиков.

    Команда Андрея Разина набрала 26 очков и занимает девятое место в Западной конференции.

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