Уроженец Орехово-Зуево забил четвертый гол в Лиге чемпионов

Уроженец Орехово-Зуево, воспитанник московского «Локомотива» Алексей Батраков оформил дубль в ворота немецкого «Штутгарта» в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Российский полузащитник помог «Галатасараю» победить со счетом 2:0 и получил приз лучшему игроку встречи.

Батраков отличился дважды в первые 15 минут матча, сначала на 12-й минуте, а затем еще через три минуты. Теперь на счету футболиста четыре гола в нынешнем розыгрыше турнира. Ранее он забивал «Барселоне» и «Лиллю».

В Турции россиянин быстро стал любимцем болельщиков. Одноклубники называют его Bebek — в переводе с турецкого «малыш». Фанаты «Галатасарая» посвятили Батракову кричалку на мотив русской народной песни «Калинка-малинка» и прозвали его Batragoal, объединив фамилию футболиста с английским словом goal — «гол».

После победы над «Штутгартом» Батраков признался, что для него особенная честь получить приз лучшему игроку матча. В прошлом туре официальную награду MVP получил форвард Виктор Осимхен, но нигериец посчитал это несправедливым и во время интервью передал приз Батракову.

Следующую встречу в Лиге чемпионов «Галатасарай» проведет 24 ноября. Соперником стамбульской команды станет английская «Астон Вилла» из Бирмингема.