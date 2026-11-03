Футболист «Тенерифе» перенес остановку сердца после столкновения на поле

Нападающий «Тенерифе» Хесус де Мигель перенес остановку сердца в конце матча 12-го тура второго дивизиона чемпионата Испании против «Андорры». Об этом сообщило издание As .

Игра проходила в понедельник в Санта-Крус-де-Тенерифе. На седьмой добавленной минуте второго тайма при счете 2:2 вратарь «Андорры» Хесус Овоно покинул ворота и выбежал к центральному кругу, чтобы остановить выход соперника один на один. Голкипер столкнулся с де Мигелем, ударил его коленом в грудь. Судья сразу показал ему прямую красную карточку.

При падении нападающий потерял сознание. Медики унесли его с поля на носилках в раздевалку, затем бригада скорой помощи отвезла футболиста в больницу. По некоторым данным, у де Мигеля остановились сердце и дыхание. В машине скорой помощи медики стабилизировали его состояние, однако игрок остался без сознания.

«Тенерифе» сообщил, что состояние 30-летнего футболиста остается стабильным, но тяжелым. Де Мигель находится в отделении интенсивной терапии.

Ранее в Бразилии во время празднования гола в матче с «Шапекоэнсе» защитник «Коритибы» Жаси перепрыгнул рекламный щит и упал в открытый проход к раздевалке гостей. Футболист получил травму.