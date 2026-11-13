Мирра Андреева сыграет с Джессикой Пегулой в полуфинале Итогового турнира WTA

В полуфинале Итогового турнира WTA российская теннисистка Мирра Андреева сразится с американкой Джессикой Пегулой. Матчи проходят в Калифорнии в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщил ТАСС .

Ранее Андреева пробилась в полуфинал, одолев вторую ракетку мира — белоруску Арину Соболенко. В ночь на пятницу Пегула взяла верх над чешкой Линдой Носковой — 7:6 (7:2), 4:6, 7:5. В другом полуфинале Носкова, досрочно гарантировавшая себе выход из группы, встретится с Соболенко или с украинкой Элиной Свитолиной.

Андреевой 19 лет, в рейтинге WTA она третья. В ее активе шесть побед в одиночном разряде. В июне теннисистка впервые победила на турнире Большого шлема, взяв Открытый чемпионат Франции. В 2024 году россиянка вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер завоевала серебро Олимпийских игр.

Пегуле 32 года, в мировом рейтинге она расположилась на пятом месте. На счету американки 11 титулов WTA в одиночном разряде. В 2024 году она дошла до финала Открытого чемпионата США.