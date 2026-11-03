Вратарю «Андорры» грозит до 4 лет тюрьмы после смерти футболиста «Тенерифе»

Вратарю «Андорры» Хесусу Овоно грозит не только дисквалификация на срок от восьми до 12 матчей за смертельное столкновение с футболистом «Тенерифе» Хесусом де Мигелем. Спортсмен может получить до четырех лет лишения свободы, сообщила газета Diario AS.

Игрок «Тенерифе» столкнулся с вратарем «Андорры» во время игры 2 ноября. Овоно ударил его коленом в грудь. Хесус де Мигель потерял сознание, у него остановилось сердце. Овоно с красной карточкой удалили с поля, а матч приостановили при счете 2:2.

Нападающего «Тенерифе» экстренно госпитализировали, но меньше чем через сутки он скончался. Действия Овоно могут квалифицировать как причинение смерти по грубой неосторожности.

По данным издания Infobae, Национальная полиция Испании уже возбудила уголовное дело в отношении Овоно. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

При этом возбуждение уголовного дела само по себе не означает, что имело место преступление, или что Овоно привлекут к уголовной ответственности. Все же футбол — контактный вид спорта, игроки берут на себя определенные риски, присущие соревнованиям. По этой причине полиция для начала изучит механику игры, движения игроков, их положение и обстоятельства, при которых произошел контакт.

Форвард «Тенерифе» Хесус де Мигель скончался после остановки сердца и дыхания.