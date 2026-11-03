Спонсоры ЧМ по хоккею отреагировали на допуск России

Спонсоры ЧМ по хоккею стали уходить из-за допуска России к соревнованиям

Шведская мебельная компания AJ Products прекратит спонсировать мужской чемпионат мира по хоккею после решения о допуске российских сборных. Об этом сообщило агентство Reuters .

Компания сотрудничала с Международной федерацией хоккея на протяжении 37 лет.

Глава AJ Products Дэвид Брей заявил, что в следующем году логотип компании больше не будет связан с турниром под эгидой федерации. По его словам, решение приняли после судебного постановления, вынесенного в пятницу.

Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские команды к международным соревнованиям. Суд отменил пять резолюций совета федерации, которые препятствовали участию сборных России в турнирах.

Ранее стало известно, что российская национальная команда может вернуться на чемпионат мира уже в 2027 году.