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    Конор Макгрегор заявил, что проведет последний бой в карьере

    Фото: РИА «Новости»

    Ирландский боец Конор Макгрегор сообщил, что его следующий поединок по правилам смешанных единоборств станет заключительным в карьере. Об этом бывший чемпион UFC в двух весовых категориях написал в социальной сети X.

    Макгрегор заявил, что рассчитывает привлечь к прощальному выступлению еще больше зрителей и побить собственные рекорды по коммерческим показателям. Он также сравнил свою популярность с известными боксерами и утверждал, что превосходит их по продажам.

    «В следующий раз в последнем бою я действительно постараюсь как следует продать поединок. Посмотрим, каких результатов смогу добиться. Буду и дальше бить собственные рекорды», — написал спортсмен.

    Макгрегор не назвал дату следующего выступления и имя соперника. В прошлом бою он техническим нокаутом проиграл Максу Холлоуэю в июле 2026 года.

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