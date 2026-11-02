Конор Макгрегор заявил, что проведет последний бой в карьере

Ирландский боец Конор Макгрегор сообщил, что его следующий поединок по правилам смешанных единоборств станет заключительным в карьере. Об этом бывший чемпион UFC в двух весовых категориях написал в социальной сети X .

Макгрегор заявил, что рассчитывает привлечь к прощальному выступлению еще больше зрителей и побить собственные рекорды по коммерческим показателям. Он также сравнил свою популярность с известными боксерами и утверждал, что превосходит их по продажам.

«В следующий раз в последнем бою я действительно постараюсь как следует продать поединок. Посмотрим, каких результатов смогу добиться. Буду и дальше бить собственные рекорды», — написал спортсмен.

Макгрегор не назвал дату следующего выступления и имя соперника. В прошлом бою он техническим нокаутом проиграл Максу Холлоуэю в июле 2026 года.