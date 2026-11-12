Семь федераций отказались подписывать расписание МЧМ по хоккею с участием России

Семь национальных федераций отказались поставить подписи под расписанием матчей молодежного чемпионата мира по хоккею с участием россиян. Об этом сообщило издание Die Zeit со ссылкой на главу Немецкой федерации хоккея Франка Лутца.

В конце прошлой недели появилась информация, что Международная федерация хоккея (IIHF) направила национальным федерациям обновленное расписание, учитывающее включение сборной России в число участников турнира. По нему россияне должны занять место норвежцев.

В материале отметили, что Лутц заявил спортивному комитету Бундестага о том, что семь федераций, в том числе немецкая, не намерены подписывать расписание.

Лутц обратился к IIHF с призывом как можно быстрее урегулировать вопрос об участниках турнира.

«Мы понимаем, что решение не может появиться за одну ночь. Но затягивать этот процесс еще на несколько недель для нас немыслимо», — сказал он.

Ранее чешский автопроизводитель Skoda пригрозил отказом спонсировать ЧМ по хоккею в случае участия россиян.