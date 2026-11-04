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    Канада грубо нарушила Олимпийскую хартию — Захарова

    Захарова: Канада отказом хоккеистам из РФ в визах нарушает Олимпийскую хартию

    Фото: РИА «Новости»

    Канадские власти грубо нарушили Олимпийскую хартию, заявляя, что правительство страны не выдаст визы российским спортсменам для участия в чемпионате мире по хоккею. Комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

    Соревнования пройдут в Эдмонтоне и Ред-Дире в конце декабря 2026 года и январе 2027 года. До этого премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его правительство откажет в визах хоккеистам из РФ. Россияне не смогут участвовать в юниорском чемпионате.

    Его заявление прозвучало вопреки решению Спортивного арбитражного суда, обязавшего Международную федерацию хоккея на льду допустить российские сборные к ЧМ-2027 года и другим международным турнирам.

    Захарова отметила, что правительство Карни публично заявляет о намерении демонстративно нарушить регламент проведения международных турниров Международной федерации хоккея. При том, что страна-организатор, согласно пункту 87 регламента, обязуется предоставить необходимое содействие и поддержку в получении въездных виз всем командам, участвующим в турнире.

    «Подобные действия также являются грубым нарушением Олимпийской хартии», — резюмировала дипломат.

    Ранее чешская компания Skoda пригрозила отказом спонсировать ЧМ по хоккею в случае участия российских сборных.

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