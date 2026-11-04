Канадские власти грубо нарушили Олимпийскую хартию, заявляя, что правительство страны не выдаст визы российским спортсменам для участия в чемпионате мире по хоккею. Комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Соревнования пройдут в Эдмонтоне и Ред-Дире в конце декабря 2026 года и январе 2027 года. До этого премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его правительство откажет в визах хоккеистам из РФ. Россияне не смогут участвовать в юниорском чемпионате.

Его заявление прозвучало вопреки решению Спортивного арбитражного суда, обязавшего Международную федерацию хоккея на льду допустить российские сборные к ЧМ-2027 года и другим международным турнирам.

Захарова отметила, что правительство Карни публично заявляет о намерении демонстративно нарушить регламент проведения международных турниров Международной федерации хоккея. При том, что страна-организатор, согласно пункту 87 регламента, обязуется предоставить необходимое содействие и поддержку в получении въездных виз всем командам, участвующим в турнире.

«Подобные действия также являются грубым нарушением Олимпийской хартии», — резюмировала дипломат.

Ранее чешская компания Skoda пригрозила отказом спонсировать ЧМ по хоккею в случае участия российских сборных.