Россию не пустили на молодежный ЧМ в Канаде. Дегтярев дал жесткий ответ
Дегтярев: Россия пожалуется в МОК на решение IIHF по хоккею
Российская сборная не сможет выступить в молодежном чемпионате мира в Канаде. Это подтвердили в Международной ассоциации хоккея (IIHF).
Спортивный арбитражный суд постановил вернуть Россию на международные турниры по хоккею. Канада еще в начале ноября заявила, что не допустит российскую сборную на молодежный чемпионат. Он пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире.
IIHF теперь отчиталось о том, что «после тщательной оценки возможности альтернативных вариантов», Канада останется хозяйкой чемпионата. Турнир начнется 26 декабря и продлится до 5 января.
Организация уже уведомила всех участников. В ближайшее время IIHF пообещала опубликовать обновленное расписание соревнований.
Министр спорта России Дегтярев раскритиковал решение IIHF. Он отметил, что действия федерации и правительства Канады должны «получить самую жесткую оценку МОК».
«Олимпийский комитет России обратится в Международный олимпийский комитет с жалобой на IIHF в связи с отказом обеспечить участие молодежной сборной России в чемпионате мира 2027 года», — добавил министр.
Ранее семь федераций отказались подписывать расписание МЧМ по хоккею с участием России.