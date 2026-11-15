Россию не пустили на молодежный ЧМ в Канаде. Дегтярев дал жесткий ответ

Дегтярев: Россия пожалуется в МОК на решение IIHF по хоккею

Российская сборная не сможет выступить в молодежном чемпионате мира в Канаде. Это подтвердили в Международной ассоциации хоккея ( IIHF ).

Спортивный арбитражный суд постановил вернуть Россию на международные турниры по хоккею. Канада еще в начале ноября заявила, что не допустит российскую сборную на молодежный чемпионат. Он пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире.

IIHF теперь отчиталось о том, что «после тщательной оценки возможности альтернативных вариантов», Канада останется хозяйкой чемпионата. Турнир начнется 26 декабря и продлится до 5 января.

Организация уже уведомила всех участников. В ближайшее время IIHF пообещала опубликовать обновленное расписание соревнований.

Министр спорта России Дегтярев раскритиковал решение IIHF. Он отметил, что действия федерации и правительства Канады должны «получить самую жесткую оценку МОК».

«Олимпийский комитет России обратится в Международный олимпийский комитет с жалобой на IIHF в связи с отказом обеспечить участие молодежной сборной России в чемпионате мира 2027 года», — добавил министр.

Ранее семь федераций отказались подписывать расписание МЧМ по хоккею с участием России.