«Полное единение взглядов». Какую роль наставница Мирры Андреевой сыграла в ее победах

Теннисистка Мирра Андреева добилась большого прогресса благодаря таланту, усердным тренировкам и грамотной работе тренерского штаба. Об этом 360.ru рассказал спортивный журналист Борис Ходоровский.

Он обратил внимание, что тренер Андреевой Кончита Мартинес составила грамотное расписание для своей подопечной. Благодаря этому спортсменка смогла подойти к Итоговому турниру Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе отдохнувшей и физически, и эмоционально.

«Заслуга Кончиты Мартинес в прогрессе Андреевой велика. Мирра не раз подчеркивала, что у них полное единение взглядов с испанской специалисткой, которая умело подводит ее к каждому турниру», — отметил эксперт.

Молодой россиянке 15 ноября предстоит сразится на корте с серьезным противником — украинкой Элиной Свитолиной.

Подробней о том, как 19-летняя спортсменка добилась головокружительных высот в теннисе, читайте в материале 360.ru.