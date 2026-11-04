В Москве провели второй хоккейный турнир среди сотрудников городских ведомств

Сотрудники московских ведомств и городских организаций приняли участие во втором хоккейном турнире Московского спорта, приуроченном ко Дню народного единства. Матчи прошли при поддержке Москомспорта, а команды поддерживали коллеги и родственники.

Составы формировали из представителей разных подразделений и служб. Некоторые участники впервые вышли на лед вместе: перед соревнованиями они находили опытных хоккеистов среди коллег и проводили совместные тренировки.

Особую атмосферу создали болельщики. На трибунах собирались целыми семьями, приносили плакаты и придумывали кричалки. Например, команду Следственного комитета пришли поддержать около ста сотрудников и членов их семей. Дети заранее подготовили рисунки в поддержку игроков.

«Мы всегда готовы к любым задачам, в том числе и на хоккейных площадках. Это прекрасное место, я сегодня здесь в первый раз», — отметил руководитель Западного МСУТ СК России генерал-майор юстиции Виталий Саксин.

Организаторы отметили, что хоккей объединяет участников и позволяет провести праздничный день в спортивной атмосфере. Они рассчитывают сохранить традицию и вновь собрать команды городских ведомств на льду через год.