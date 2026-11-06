CAS не поддержал инициативу IIHF с недопуском российских хоккеистов к турнирам

Международная федерация хоккея (IIHF) не предоставила существенных доказательств, способных обосновать законность отстранения российских сборных от международных турниров. Об этом сказано в заявлении Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Коллегия пришла к выводу, что IIHF не представила достаточных доказательств для обоснования правовых оснований, препятствующих участию российских команд», — указали в документе.

В CAS подчеркнули, что аналогичные сомнения ранее уже звучали в рамках внутренних процессов самой федерации. С точки зрения суда, вероятные организационные последствия решения о недопуске россиян, в том числе введение нейтрального статуса, остались необоснованными и не выступали предметом требований IIHF во время разбирательства.

Ранее канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что Канада, несмотря на решение CAS, не допустит российских хоккеистов на юниорский чемпионат.