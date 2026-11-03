От вагончика на БАМе до золота Турина. Как Евгений Плющенко покорил мировой лед
Двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко 3 ноября исполняется 44 года. Он прошел большой путь — славе и мировым рекордам предшествовали комната в петербургской коммуналке и безденежье. Сегодня Евгений тренирует, продюсирует ледовые шоу и растит двух сыновей. Как складывалась его карьера и личная жизнь, за что спортсмен попал под санкции Украины и почему конфликтует с Этери Тутберидзе — в материале 360.ru.
Детство Евгения Плющенко
Будущий чемпион появился на свет 3 ноября 1982 года в поселке Ургал Хабаровского края. Его родители, Виктор и Татьяна Плющенко, приехали туда из Волгограда, чтобы строить Байкало-Амурскую магистраль. К тому моменту в семье уже подрастала старшая дочь Елена.
«По словам родителей, жизнь была непростая. Мы жили в деревянном вагончике», — делился Евгений.
Дальний Восток Плющенко покинули, когда сыну исполнилось три года. Они вернулись в Волгоград, и именно там спортсмен познакомился с фигурным катанием.
В четыре года маленькому Жене достались коньки от маминой знакомой, и мальчика отвели в секцию в местном Дворце спорта.
Я стоял возле бортика и во все глаза смотрел, как катаются дети. Они скользили, падали, вставали и делали на льду какие-то фигуры. Самые простые, конечно, но это было так здорово! Мне тоже захотелось кататься.
Евгений Плющенко
Первым тренером начинающего фигуриста была Татьяна Скала. Талант проявился быстро: уже через три месяца мальчик вышел на первые соревнования и занял шестое место из 16. После этого тренер взялась на воспитанника всерьез.
В шесть лет Евгения перевели к бывшему тяжелоатлету Михаилу Маковееву, который в дальнейшем сумел научить его всем тройным прыжкам. В семь юный спортсмен одержал победу на детском турнире «Хрустальный конек» в Самаре, где был самым младшим из участников.
К 11 годам Плющенко получил звание мастера спорта.
Первые шаги в большом спорте
Переломным для карьеры будущего чемпиона стал 1993 год. Тогда в Волгограде закрыли Дворец спорта, и Маковеев убедил родителей воспитанника отправить его в Санкт-Петербург.
В Северной столице мальчик оказался в одной группе с Алексеем Урмановым и Алексеем Ягудиным. Первый год жил в квартире тренера, потом Татьяна Плющенко тоже переехала, и Женя поселился вместе с мамой в съемной комнате в коммуналке.
Отец фигуриста вместе с дочерью остался в Волгограде. Он работал на двух работах, чтобы обеспечить достойную жизнь всей семье, но денег все равно порой не хватало.
Случалось и такое, что у нас не оставалось ни копейки. <…> В самые голодные дни мы с мамой шли собирать бутылки.
Несмотря на все сложности, мыслей оставить лед у спортсмена не было. И вскоре его упорство принесло плоды.
В 1997 году Евгений выиграл чемпионат мира среди юниоров. Призовые — 10 тысяч долларов — стали для семьи долгожданной поддержкой.
«Эти призовые стали для нас серьезным подспорьем. Отныне можно было нормально питаться, одеваться, хорошо себя чувствовать. Мы жили все в той же комнате, но это была уже совсем другая жизнь», — вспоминал Плющенко в своей книге.
С того момента карьера фигуриста только набирала обороты. Спустя год 15-летний Женя дебютировал среди взрослых, заняв второе место на чемпионате Европы и третье — на чемпионате мира. Заработанных средств хватило для покупки квартиры для родных.
После громких побед на международных соревнованиях Плющенко стали регулярно поступать предложения перебраться в США или Испанию, однако покидать Россию он не захотел.
Тем временем медалей у Евгения становилось все больше и больше. В 1999-м — серебро европейского и мирового первенств, а также первый титул чемпиона России. В 2000-м — первое золото чемпионата Европы. В 2001-м спортсмен собрал три титула сразу — чемпиона мира, Европы и России — и впервые в истории исполнил каскад «четверной тулуп — тройной тулуп — тройной риттбергер».
Олимпийские игры и операции
На Олимпиаде 2002 года Плющенко стал вторым, уступив первое место Ягудину. В 2006-м он взял золото Олимпийских игр в Турине, после чего объявил о паузе в спортивной карьере.
Однако речь шла не только об отдыхе от высоких нагрузок: тогда фигурист перенес сложную операцию по удалению поврежденного мениска в Мюнхене.
В период восстановления Евгений продолжал вести весьма бурную деятельность. В частности, выступил на сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале, а также подготовил легендарный номер для участия Димы Билана в «Евровидении», с которым артист одержал победу.
В 2009-м Плющенко вернулся в большой спорт. Он возобновил тренировки под руководством Мишина и снова стал чемпионом России. В 2010-м фигурист выиграл чемпионат Европы с мировым рекордом за короткую программу — 91,30 балла.
В 2012 году спортсмен еще раз стал чемпионом Европы, в 2013-м — завоевал титул чемпиона России уже в 10-й раз. Однако с чемпионата Европы в Загребе тогда ему пришлось сняться из-за травмы позвоночника.
Проблемы со здоровьем давали о себе знать все активнее, но фигурист настойчиво готовился к предстоящей домашней Олимпиаде в Сочи. Ради этого он перенес несколько операций, в том числе по установке искусственного межпозвоночного диска, который держала целая конструкция на шурупах.
Цена успеха
Усилия Плющенко отчасти оправдались: в 2014 году он завоевал золото в командном турнире на Олимпиаде, продемонстрировав лучший результат в произвольной программе — 168,20 балла.
Евгений считался претендентом на победу и в индивидуальном зачете, но за минуту до выступления ему пришлось сняться с соревнований. На разминке он почувствовал резкую боль в спине. Как оказалось позже, сломался шуруп, поддерживавший межпозвоночный диск.
Этот момент подвел черту в карьере чемпиона.
«Я закончил карьеру. Возраст позволяет продолжать, но 12 операций — это слишком много», — заявил фигурист в феврале 2014 года.
Некоторое время после этого он еще допускал возвращение на лед, но к весне 2017 года сосредоточился на тренерской деятельности.
Тренерская деятельность
В апреле 2017-го Евгений открыл в Москве академию «Ангелы Плющенко». Одной из первых заметных ее учениц стала олимпийская чемпионка Аделина Сотникова — правда, к тому моменту она уже выступала только в коммерческих ледовых шоу.
Академия активно развивалась, и с 2017 года к чемпиону перешли несколько воспитанников Этери Тутберидзе. В их числе оказались Владимир Самойлов, Серафима Саханович, Анастасия Тараканова и Софья Титова.
В 2020-м к «Ангелам Плющенко» присоединилась 12-летняя перспективная фигуристка Вероника Жилина, что обернулось конфликтом между Евгением и Этери. Противостояние между ними не утихает до сих пор, и периодически Плющенко и Тутберидзе обмениваются шпильками в публичной плоскости.
Личная жизнь Евгения Плющенко
Во всех начинаниях Евгения поддерживает преданная супруга, продюсер Яна Рудковская. С ней спортсмен сблизился во время подготовки Билана к «Евровидению», и в 2009-м пара сыграла красивую свадьбу.
Вместе Плющенко и Рудковская выпустили больше десятка ледовых шоу: «Снежный король», «Щелкунчик», «Золушка», «Снегурочка», «Русалочка», «Русские сезоны», «Лебединое озеро» и другие.
В 2013-м Яна подарила мужу сына Александра, который пошел по стопам отца и стал фигуристом. В 2026-м мальчик сменил спортивное гражданство и перешел в сборную Азербайджана.
Также у супругов есть младший сын Арсений, появившийся на свет в 2020 году. Его выносила суррогатная мать.
До Рудковской Плющенко состоял в браке с дочерью влиятельного бизнесмена Георгия Ермака — Марией Ермак. Пара распалась в 2006 году, за месяц до рождения общего сына Егора. Официально брак расторгли в 2008-м, и мальчик получил фамилию мамы.
Политические взгляды
Семейную жизнь, спорт и бизнес Евгений успешно совмещает с активной общественной деятельностью. Так, Плющенко официально входил в списки доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах в 2012 и в 2024 годах.
В 2017-м он присоединился к движению Putin Team, созданному хоккеистом Александром Овечкиным, а весной 2022-го принял участие в митинге-концерте в честь годовщины присоединения Крыма, на котором открыто поддержал российских военных и СВО.
В январе 2023 года фигурист подпал под санкции Украины, но удостаивать какими-либо комментариями это решение Плющенко не стал. В октябре 2026-го Главное управление разведки (ГУР) Украины внесло Евгения в свой официальный «черный список» вместе с еще несколькими российскими спортсменами.