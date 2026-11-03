От вагончика на БАМе до золота Турина. Как Евгений Плющенко покорил мировой лед

Двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко 3 ноября исполняется 44 года. Он прошел большой путь — славе и мировым рекордам предшествовали комната в петербургской коммуналке и безденежье. Сегодня Евгений тренирует, продюсирует ледовые шоу и растит двух сыновей. Как складывалась его карьера и личная жизнь, за что спортсмен попал под санкции Украины и почему конфликтует с Этери Тутберидзе — в материале 360.ru.

Детство Евгения Плющенко Будущий чемпион появился на свет 3 ноября 1982 года в поселке Ургал Хабаровского края. Его родители, Виктор и Татьяна Плющенко, приехали туда из Волгограда, чтобы строить Байкало-Амурскую магистраль. К тому моменту в семье уже подрастала старшая дочь Елена. «По словам родителей, жизнь была непростая. Мы жили в деревянном вагончике», — делился Евгений. Дальний Восток Плющенко покинули, когда сыну исполнилось три года. Они вернулись в Волгоград, и именно там спортсмен познакомился с фигурным катанием. В четыре года маленькому Жене достались коньки от маминой знакомой, и мальчика отвели в секцию в местном Дворце спорта.

Я стоял возле бортика и во все глаза смотрел, как катаются дети. Они скользили, падали, вставали и делали на льду какие-то фигуры. Самые простые, конечно, но это было так здорово! Мне тоже захотелось кататься. Евгений Плющенко

Первым тренером начинающего фигуриста была Татьяна Скала. Талант проявился быстро: уже через три месяца мальчик вышел на первые соревнования и занял шестое место из 16. После этого тренер взялась на воспитанника всерьез.

Фото: РИА «Новости»

В шесть лет Евгения перевели к бывшему тяжелоатлету Михаилу Маковееву, который в дальнейшем сумел научить его всем тройным прыжкам. В семь юный спортсмен одержал победу на детском турнире «Хрустальный конек» в Самаре, где был самым младшим из участников. К 11 годам Плющенко получил звание мастера спорта. Первые шаги в большом спорте Переломным для карьеры будущего чемпиона стал 1993 год. Тогда в Волгограде закрыли Дворец спорта, и Маковеев убедил родителей воспитанника отправить его в Санкт-Петербург. В Северной столице мальчик оказался в одной группе с Алексеем Урмановым и Алексеем Ягудиным. Первый год жил в квартире тренера, потом Татьяна Плющенко тоже переехала, и Женя поселился вместе с мамой в съемной комнате в коммуналке. Отец фигуриста вместе с дочерью остался в Волгограде. Он работал на двух работах, чтобы обеспечить достойную жизнь всей семье, но денег все равно порой не хватало.

Случалось и такое, что у нас не оставалось ни копейки. <…> В самые голодные дни мы с мамой шли собирать бутылки.

Несмотря на все сложности, мыслей оставить лед у спортсмена не было. И вскоре его упорство принесло плоды. В 1997 году Евгений выиграл чемпионат мира среди юниоров. Призовые — 10 тысяч долларов — стали для семьи долгожданной поддержкой. «Эти призовые стали для нас серьезным подспорьем. Отныне можно было нормально питаться, одеваться, хорошо себя чувствовать. Мы жили все в той же комнате, но это была уже совсем другая жизнь», — вспоминал Плющенко в своей книге.

Фото: РИА «Новости»

С того момента карьера фигуриста только набирала обороты. Спустя год 15-летний Женя дебютировал среди взрослых, заняв второе место на чемпионате Европы и третье — на чемпионате мира. Заработанных средств хватило для покупки квартиры для родных. После громких побед на международных соревнованиях Плющенко стали регулярно поступать предложения перебраться в США или Испанию, однако покидать Россию он не захотел. Тем временем медалей у Евгения становилось все больше и больше. В 1999-м — серебро европейского и мирового первенств, а также первый титул чемпиона России. В 2000-м — первое золото чемпионата Европы. В 2001-м спортсмен собрал три титула сразу — чемпиона мира, Европы и России — и впервые в истории исполнил каскад «четверной тулуп — тройной тулуп — тройной риттбергер». Олимпийские игры и операции На Олимпиаде 2002 года Плющенко стал вторым, уступив первое место Ягудину. В 2006-м он взял золото Олимпийских игр в Турине, после чего объявил о паузе в спортивной карьере.

Фото: РИА «Новости»

Однако речь шла не только об отдыхе от высоких нагрузок: тогда фигурист перенес сложную операцию по удалению поврежденного мениска в Мюнхене. В период восстановления Евгений продолжал вести весьма бурную деятельность. В частности, выступил на сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале, а также подготовил легендарный номер для участия Димы Билана в «Евровидении», с которым артист одержал победу. В 2009-м Плющенко вернулся в большой спорт. Он возобновил тренировки под руководством Мишина и снова стал чемпионом России. В 2010-м фигурист выиграл чемпионат Европы с мировым рекордом за короткую программу — 91,30 балла. В 2012 году спортсмен еще раз стал чемпионом Европы, в 2013-м — завоевал титул чемпиона России уже в 10-й раз. Однако с чемпионата Европы в Загребе тогда ему пришлось сняться из-за травмы позвоночника. Проблемы со здоровьем давали о себе знать все активнее, но фигурист настойчиво готовился к предстоящей домашней Олимпиаде в Сочи. Ради этого он перенес несколько операций, в том числе по установке искусственного межпозвоночного диска, который держала целая конструкция на шурупах.

Фото: РИА «Новости»

Цена успеха Усилия Плющенко отчасти оправдались: в 2014 году он завоевал золото в командном турнире на Олимпиаде, продемонстрировав лучший результат в произвольной программе — 168,20 балла. Евгений считался претендентом на победу и в индивидуальном зачете, но за минуту до выступления ему пришлось сняться с соревнований. На разминке он почувствовал резкую боль в спине. Как оказалось позже, сломался шуруп, поддерживавший межпозвоночный диск. Этот момент подвел черту в карьере чемпиона. «Я закончил карьеру. Возраст позволяет продолжать, но 12 операций — это слишком много», — заявил фигурист в феврале 2014 года. Некоторое время после этого он еще допускал возвращение на лед, но к весне 2017 года сосредоточился на тренерской деятельности. Тренерская деятельность В апреле 2017-го Евгений открыл в Москве академию «Ангелы Плющенко». Одной из первых заметных ее учениц стала олимпийская чемпионка Аделина Сотникова — правда, к тому моменту она уже выступала только в коммерческих ледовых шоу. Академия активно развивалась, и с 2017 года к чемпиону перешли несколько воспитанников Этери Тутберидзе. В их числе оказались Владимир Самойлов, Серафима Саханович, Анастасия Тараканова и Софья Титова.

Фото: РИА «Новости»