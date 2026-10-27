Комментатор Седов назвал Витинью более достойным «Золотого мяча»

Кейн получил приз лучшему футболисту сезона по итогам голосования журналистов, которое проводит France Football. Он также забрал награду лучшему нападающему. Юбилейная церемония впервые прошла в Англии — в лондонском театре «Палладиум».

Седов отметил разносторонность Кейна, который помогает обороне и участвует в розыгрыше мяча. Однако главным основанием для его выдвижения комментатор назвал 73 гола. По оценке эксперта, Бундеслига — сильный, но не самый конкурентный чемпионат.

Седов указал, что Килиан Мбаппе забил больше Кейна и в Лиге чемпионов, и на чемпионате мира, а также стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. У англичанина есть внутренние трофеи в Германии, у француза — нет. При этом комментатор не считает Мбаппе главным кандидатом на приз и отдает предпочтение Витинье.

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов вошел в десятку номинантов на приз Льва Яшина. Награду получил испанец Унаи Симон из «Атлетика». ПСЖ, с которым Сафонов выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Франции, признали лучшим клубом года.