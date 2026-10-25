Российская гимнастка Заикина выиграла юниорское многоборье на AEON Cup 2026

Российская гимнастка Яна Заикина стала победительницей юниорского индивидуального многоборья на клубном чемпионате мира AEON Cup 2026 в Токио. По итогам четырех упражнений спортсменка набрала 104,700 балла.

Второе место заняла представительница США Анна Филипп с результатом 100,500 балла. Бронзовую медаль получила израильтянка Мария Мячина, набравшая 99,950 балла.

В заключительный день турнира Заикина заработала 25,600 балла в упражнении с лентой и 26,750 балла — с булавами.

Спортсменке 15 лет, она занимается в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Ее тренируют Евгения Елисеева и Ольга Минигалина, хореограф — Екатерина Белова.

Команда «Небесной грации» одержала победу в командном зачете AEON Cup 2026, который завершился в Токио. За клуб выступали Заикина, Мария Борисова и София Ильтерякова.

По итогам финала россиянки набрали 338,250 балла. Второе место занял американский клуб Burlo and Pacific Stars с результатом 330,050 балла. Тройку призеров замкнула украинская школа Дерюгиных, набравшая 319,150 балла.