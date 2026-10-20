360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Путин встретится с министром спорта Дегтяревым

    Песков: Путин примет в Кремле министра спорта Дегтярева

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с министром спорта Михаилом Дегтяревым. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что основная часть работы ведомства — развитие детско-юношеского и народного спорта в стране. Одновременно продолжается взаимодействие с федерациями по снятию санкций с российских атлетов.

    «Министерство ведет огромную работу по контакту с международными спортивными организациями, чтобы продолжать процесс восстановления в правах наших спортсменов, который идет весьма успешно», — подчеркнул Песков.

    В июле Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на присутствие российских атлетов на международных соревнованиях. Многие объединения выполнили рекомендации. Так, в сентябре участников из России допустила на турниры Международная федерация конного спорта.

    Читайте также

    Екатерину Гамову приняли в Международный зал славы волейбола в ее день рождения

    «Там их просто миллион!» Российского тренера в Роттердаме поселили в отель с клопами

    Иван Гапоненко

    Трехкратным чемпионом мира по гиревому спорту впервые стал офицер РВСН

    Екатерину Гамову приняли в Международный зал славы волейбола в ее день рождения

    «Там их просто миллион!» Российского тренера в Роттердаме поселили в отель с клопами

    Иван Гапоненко

    Трехкратным чемпионом мира по гиревому спорту впервые стал офицер РВСН