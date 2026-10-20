Путин встретится с министром спорта Дегтяревым

Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с министром спорта Михаилом Дегтяревым. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что основная часть работы ведомства — развитие детско-юношеского и народного спорта в стране. Одновременно продолжается взаимодействие с федерациями по снятию санкций с российских атлетов.

«Министерство ведет огромную работу по контакту с международными спортивными организациями, чтобы продолжать процесс восстановления в правах наших спортсменов, который идет весьма успешно», — подчеркнул Песков.

В июле Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на присутствие российских атлетов на международных соревнованиях. Многие объединения выполнили рекомендации. Так, в сентябре участников из России допустила на турниры Международная федерация конного спорта.