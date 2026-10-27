В Москве прошел финал Чемпионата России по боксу среди женщин

В дворце спорта «Крылья Советов» в Москве состоялся финал Чемпионата России по боксу среди женщин. За лидерство в национальной сборной на ринге сразились сильнейшие спортсменки со всей страны.

Столица второй раз в истории принимала чемпионат страны среди женщин. Он прошел с 20 по 26 октября, на ринг вышли 150 спортсменок из 39 регионов. Разыгрывались медали в 12 весовых категориях.

Также на турнире сформировался основной и резервный костяк национальной сборной на следующий год.

Спортсменки из Подмосковья получили четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. В общекомандном зачете сборная региона заняла второе место.

Золото завоевали Юлия Чумгалакова (до 48 кг, Домодедово), Екатерина Куц (до 50 кг, Химки), Людмила Воронцова (до 57 кг, Долгопрудный) и Елена Бабичева (до 63 кг, Королев). Серебряную медаль получила Арина Варсанян (до 63 кг, Королев), а бронзу — Любовь Макеева (до 54 кг, Клин), Полина Спирина (до 54 кг, Домодедово) и Дарья Панова (до 75 кг, Электросталь).