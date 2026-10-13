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    Трех российских гимнасток не пустили на турнир в Нидерландах под нелепым предлогом

    Трем российским гимнасткам отказали в визах перед чемпионатом в Нидерландах

    Фото: РИА «Новости»

    Ведущим российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой отказали в выдаче виз перед чемпионатом мира в Роттердаме. Об этом сообщила пресс-служба ФГР.

    В уведомлениях указали, что «один или несколько государств — членов Шенгенской зоны считают спортсменок угрозой своим международным отношениям».

    На соревнованиях разыграют первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года. В составе женской сборной остались Алена Глотова, Людмила Рощина, а также Милана Каюмова и Елизавета Ус из резерва.

    Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в беседе с ТАСС предположила, что так европейцы хотят избежать конкуренции после блестящего выступления россиянок на Чемпионате Европы.

    Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что сегодня же обратится в МОК и феденацию World Gymnastics с требованием лишить чемпионат мира в Роттердаме статуса квалификационного и обеспечить участие российских атлетов в олимпийском отборе.

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