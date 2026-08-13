Усольцевых могли укрыть на военной базе

Пропавшие в тайге Сергей и Ирина Усольцевы с дочерью могли, будучи американскими агентами, сбежать в США и укрыться на военной базе в Северной Каролине. Такую версию выдвинул в разговоре с NEWS.ru подполковник запаса и кандидат исторических наук Олег Иванников.

«Если Усольцевы бежали в США, то их могут прятать в Форт-Брэгге. Это крупный военный гарнизон в штате Северная Каролина, где расположен главный штаб командования специальными операциями американской армии», — заявил он.

Иванников напомнил, что такое уже случалось, американские власти помогали перебежчикам из СССР и России. Статусных агентов, планирующих продолжать свою деятельность, по его словам, прятали на военных базах и оказывали всяческую помощь — от оформления документов до изменения внешности.

Ранее пасынок Усольцева Даниил Баталов тоже выдвинул версию о тайном отъезде семьи в США. По его мнению, родные находятся в Калифорнии.