Поисковики Красноярска заявили о поисках мужчины в «петле смерти» пропажи Усольцевых

Пенсионер пропал в красноярской тайге рядом с местом исчезновения Усольцевых

Красноярские спасатели и полиция пятый день прочесывают тайгу в поисках пропавшего при сплаве по реке Мане между деревнями Кожелак и Нарва 65-летнего пенсионера Александра. Об этом в комментарии aif.ru рассказала руководитель поискового отряда Светлана Торгашина.

Она подчеркнула, что сотрудники МЧС и правоохранительных органов сейчас работают вдоль реки и прошли вниз по течению от места пропажи.

«Работают ли они в лесном массиве, не знаю. Пока волонтеры привлечены только к информационным поискам. Предупреждаем местных жителей и рыболовов, чтобы были внимательны», — заявила Торгашина.

По данным редакции, пенсионер пропал 25 августа между 14:00 и 17:00 во время сплава по реке Мане. Авторы материала подчеркнули, что местные жители называют это место «Манской петлей смерти», а находится оно недалеко от места пропажи семьи Усольцевых.

Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочкой пропали без вести в сентябре прошлого года во время похода к скале Буратинка недалеко от поселка Кутурчин.

Журналисты сайта KP. RU-Красноярск нашли в этой версии несоответствия. Они подчеркнули, что никакой «Манской петли смерти» не существует, все это вброс одного телеграм-канала, который подхватили СМИ.

Местные жители ничего о нем не слышали, а сама река и местность вокруг нее остаются очень популярным местом у туристов.

Кроме того, поселок Кутурчин, где пропали Усольцевы находится почти в 250 километрах от места исчезновения пенсионера. Это расстояние больше, чем от Москвы до Твери и Рязани.

В минувшую среду, 26 августа, «Российская газета» сообщила, что установила личность нового владельца телефонного номера, принадлежавшего Сергею Усольцеву. По данным редакции, это инженер-конструктор по имени Шерзод. Связаться с ним журналистам не удалось.