Стало известно имя нового владельца номера телефона пропавшего в тайге Усольцева

Номер телефона пропавшего в красноярской тайге Сергея Усольцева перешел к российскому инженеру-конструктору. Об этом «Российской газете» сообщил информированный источник.

В начале июня знакомый Усольцевых Валентин Дегтярев рассказывал, что смог дозвониться по номеру главы семейства. По его словам, трубку сняли, но не стали отвечать, а позже владелец вообще отключил возможность входящих вызовов.

Позже появилась информация, что новым владельцем телефонного номера Усольцева оказался некий Шерзод. «Российская газета» выяснила, что новый владелец является инженером-конструктором с шестилетним стажем. Мужчина не выходит на связь с изданием.

«Специалист учился в архитектурном университете, получил специальность, связанную с гражданским строительством. Увлекается компьютерными играми и спортом», — уточнили журналисты.

Авторы материала отметили, что с получением новых данных опровергнута конспирологическая версия о том, что Сергей Усольцев скрылся и сменил имя.