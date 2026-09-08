«Нет их там». Альпинист сделал заявление о поисках семьи Усольцевых в Белогорье

Поиски семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье Красноярского края потеряли смысл. Об этом заявил президент Красноярской краевой федерации альпинизма Николай Захаров в беседе с ТАСС .

«Сейчас, когда прошел год после пропажи, я уверен: нет смысла искать их там [в Кутурчинском Белогорье]. Потому что нет их там. Такого не бывает, чтобы ни следа. При этом искали тщательно, наши альпинисты подключались. <…> Надо смотреть, где они еще могут быть», — сказал Захаров.

В сентябре 2025 года Усольцевы отправились в непродолжительный поход, после которого домой не вернулись. К поискам привлекли свыше полутора тысяч человек, однако установить местонахождение семьи так и не смогли.

Следствие проверило версии добровольного ухода, несчастного случая и преступления. Предположение о побеге вскоре отвергли: все документы Усольцевых остались дома. Родственники также обращали внимание на то, что супруги взяли в поход корги, но оставили дома кота, поэтому намеренный уход казался им маловероятным.

Близкие семьи и опрошенные специалисты сомневались и в версии несчастного случая. Они ссылались на масштаб поисковых работ, во время которых спасатели не обнаружили ни личных вещей Усольцевых, ни других следов их пребывания.

Ранее заслуженный авиадиспетчер первого класса Ольга Комиссарова предположила, что семья не могла выбраться из тайги на вертолете: шум его взлета наверняка услышали бы местные жители.