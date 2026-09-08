Авиадиспетчер исключил побег семьи Усольцевых на вертолете

Семья Усольцевых не могла покинуть тайгу Красноярского края на вертолете, поскольку местные жители услышали бы шум взлета. Такое мнение высказала заслуженный авиадиспетчер первого класса Ольга Комиссарова в беседе с РИА «Новости» .

По словам специалиста, вертолеты редко летают в районе поселка Кутурчин, где 28 сентября 2025 года пропали Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью. С семьей была также собака породы корги.

Комиссарова пояснила, что пилот вряд ли стал бы рисковать лицензией и нарушать воздушное пространство, вылетев без заявки в Федеральную аэронавигационную службу. По ее словам, наличие такого документа можно проверить только официально, но местные жители в любом случае заметили бы вертолет и услышали шум.

«Мое мнение о возможности отлета на вертолете семьи Усольцевых — это невозможно», — подчеркнула авиадиспетчер.

Пропавшая в тайге семья направлялась к горе Буратинка, но не вернулась. Последние масштабные поиски провели в июне 2026 года. Следствие рассматривает версию несчастного случая как основную, однако не исключает криминальный вариант развития событий.