360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Угрозу цунами объявили вдоль западного побережья Центральной и Южной Америки

    Фото: РИА «Новости»

    Серия подземных толчков в Панаме может спровоцировать цунами вдоль вдоль западного побережья Центральной и Южной Америки. Об этом сообщила газета The Guardian.

    Землетрясение магнитудой 7,6 произошло недалеко от города Тоноси на юго-западе Панамы. За ним последовали подземные толчки магнитудой 6,6, затем 13 афтершоков.

    Геологическая служба США предупредила о риске цунами вдоль побережья Коста-Рики, Эквадора, Перу, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора и Мексики. Основной удар может прийтись на центральные провинции Панамы Верагуас, Эррера и Лос-Сантос.

    Ранее землетрясение произошло в Каспийском море. Очаг залегал на глубине 46 километров.

    Читайте также

    В Кузбассе медведи изменили поведение и стали осторожнее заходить на дачи

    Биолог объяснил высокой адаптивностью быстрое распространение грязевого краба

    Месяц зажировки. Россиян предупредили об особой опасности медведей перед спячкой

    В Подмосковье поступило 20 обращений о следах медведей

    Цена точного выстрела. В Башкирии начнут платить охотникам за добычу лисы, волка и медведя

    Орнитолог рассказала, как привлечь сову на дачу для борьбы с мышами

    Неприхотливое дерево-вонючка: как айлант стал врагом сельского хозяйства и чем опасен?

    сгенерировано при помощи ИИ

    Биолог заявил об угрозе грязевого краба фауне Азовского моря

    Грязевой краб захватил Таманский залив за два года. Что теперь угрожает Азовскому морю?

    Эколог сообщил, что с выходом из Рамсарской конвенции Россия продолжила защиту болот

    Специалисты ЮНИСЕФ оценили влияние Эль-Ниньо на детей

    Москвичам рассказали о погоде на воскресенье