Угрозу цунами объявили вдоль западного побережья Центральной и Южной Америки
Серия подземных толчков в Панаме может спровоцировать цунами вдоль вдоль западного побережья Центральной и Южной Америки. Об этом сообщила газета The Guardian.
Землетрясение магнитудой 7,6 произошло недалеко от города Тоноси на юго-западе Панамы. За ним последовали подземные толчки магнитудой 6,6, затем 13 афтершоков.
Геологическая служба США предупредила о риске цунами вдоль побережья Коста-Рики, Эквадора, Перу, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора и Мексики. Основной удар может прийтись на центральные провинции Панамы Верагуас, Эррера и Лос-Сантос.
Ранее землетрясение произошло в Каспийском море. Очаг залегал на глубине 46 километров.
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