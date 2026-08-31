В Непале объяснили устойчивость бирюзового дома, пережившего наводнение

Мощные селевые потоки с обломками строений и автомобилей не смогли снести здание, оно простояло в воде несколько часов. На верхнем этаже дома люди спасались от потопа, рассказали в сюжете телеканала.

Здание смогло пережить потоп благодаря несущей конструкции, которая отличалась от других строений в гималайской долине. Большинство строений способно выдерживать вертикальную нагрузку при землетрясении, но неустойчиво при боковой нагрузке. В бирюзовом доме балки, фундамент и колонны в каркасе связаны в «единый скелет», пояснил телеканал.

Наводнение в Непале произошло утром 26 августа. Жертвами паводка стали более 900 человек. Спасти удалось более 10, 4 тысячи человек, почти 4,2 тысячи считаются пропавшими без вести.