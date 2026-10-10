Россиян в Панаме призвали сохранять спокойствие после землетрясения

После землетрясения в Панаме посольство России в республике призвало россиян сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями местных властей. Об этом сообщили в телеграм-канале диппредставительства.

«В случае повторных толчков: незамедлительно покиньте здание, не пользуясь лифтом; находитесь на открытой местности, вдали от зданий, деревьев и линий электропередачи; не возвращайтесь в поврежденные здания до подтверждения их безопасности», — напомнили в посольстве о правилах безопасности.

До этого Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в Панаме зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,7.

В Великобритании предупредили, что подземные толчки в латиноамериканском государстве могут спровоцировать цунами вдоль западного побережья Центральной и Южной Америки.