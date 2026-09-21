Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Каспийском море

В Каспийском море случилось землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщили в Бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана.

Подземные толчки зафиксировали в 18:13 по местному времени (в 17:13 по московскому времени). Очаг залегал на 46-километровой глубине.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

В начале сентября землетрясение произошло у границы Тибетского автономного района Китая с Непалом. Подземные толчки зафиксировали 8 сентября, эпицентр находился в 104 километрах к северу от непальского города Покхара с населением 200 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.