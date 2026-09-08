Землетрясение произошло в Тибетском автономном районе Китая

У границы Тибетского автономного района Китая с Непалом произошло землетрясение магнитудой 5,3. Данные о сейсмической активности опубликовал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на своем сайте .

Подземные толчки зафиксировали 8 сентября, эпицентр находился в 104 километрах к северу от непальского города Покхара с населением 200 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.

В обновленной справке EMSC со ссылкой на данные Геологической службы США сообщалось о землетрясении магнитудой 4,9. Оно произошло в приграничье Тибетского автономного района Китая — в 112 километрах от Покхары и в 98 километрах к северу от непальского населенного пункта Читре, с очагом на глубине 10 километров.

Ранее мощное землетрясение произошло на востоке Японии. Подземные толчки дошли до Токио.