Землетрясение произошло у берегов Севастополя

Землетрясение магнитудой 2,9 зафиксировали у побережья Севастополя. Об этом РИА «Новости» сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

«Землетрясение зарегистрировано в 20:46 по московскому времени с энергетическим классом 9,2 и магнитудой 2,9», — сказала собеседница агентства.

Бондарь добавила, что эпицентр подземного толчка находился в 15 километрах от мыса Фиолент. Землетрясение предварялось тремя более слабыми форшоками.

Ранее камчатские ученые зафиксировали несколько заметных подземных толчков, оценив уровень их сейсмической активности как высокий.