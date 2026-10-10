«Приличные толчки». Россиянин в Панаме рассказал о последствиях землетрясения

Землетрясение магнитудой до 7,7 произошло у южного побережья Панамы 9 октября. Повреждения получили множество жилых домов, больниц и гостиниц, о ситуации 360.ru рассказал очевидец.

«Несколько сильных толчков ощутили около часа дня. Это первые. Потом периодически немного покачивало, но еле ощутимо. В 17:00 вернулись в здание. У нас 26-й этаж, и была еще пара приличных толчков. Волнительно осознавать, что ты так высоко в момент землетрясения», — сказал он.

Местный телеканал TVN-2 уточнил, что в результате катаклизма пострадали не менее 27 человек. Повреждения получили более 400 строений, в том числе жилые дома, больницы, церкви и гостиницы. На завирусившихся в Сети кадрах можно увидеть, как люди в панике выбегали из зданий.

Власти Панамы временно приостановили занятия в пострадавших учебных заведениях. В некоторых провинциях возникли перебои с электричеством. Панамский канал продолжил работу, несмотря на повреждения нескольких офисных зданий.