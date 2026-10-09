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    В Панаме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7

    Фото: РИА «Новости»

    В Панаме зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 213 километрах к юго-западу от Панама-сити.

    В сентябре в Каспийском море зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,1. Очаг залегал на глубине 46 километров, обошлось без пострадавших и разрушений. В том же месяце землетрясение магнитудой 5,3 произошло у границы Тибетского автономного района Китая с Непалом.

    Ранее в Санкт-Петербурге создали проект сейсмоустойчивого здания, основанного на особенной конструкции соединений плит, применении конических пружин и специализированных амортизаторах.

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