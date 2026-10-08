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    Восьмилетний мальчик пропал без вести в Краснодаре

    Фото: РИА «Новости»

    В Краснодаре вечером 7 октября ушел из дома и не вернулся восьмилетний мальчик. Начались его поиски. Об этом сообщила пресс-служба городского управления полиции.

    «Сегодня в 18:40 восьмилетний <…> ушел из дома на улице Белорусской и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — рассказали правоохранители.

    Рост ребенка 140 сантиметров, у него светлые волосы и плотное телосложение. Мальчик одет в темно-синюю куртку и темные штаны. Полиция призвала сообщить о его местонахождении.

    Ранее на Пхукете пропал 17-летний подросток из России. Он договорился с друзьями о встрече, но до пункта назначения так и не дошел. Спустя время его обнаружили в больнице в состоянии комы. У парня многочисленные переломы.

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